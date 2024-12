Häftlinge statt Asylwerber in albanischem Lager

„Albanien-Strategie von Meloni ist gescheitert“

„Wir sollten die rund 2000 albanischen Gefangenen, die sich in Italien befinden, in Albanien unterbringen. Damit können wir den Zustand der überfüllten Gefängnisse verbessern, ohne das Geld der Steuerzahler zu verschwenden“, sagte Renzi am Freigag im Interview mit der Tageszeitung „La Stampa“. Laut dem Vorsitzenden der oppositionellen Mitte-Links-Partei Italia Viva sei es offenkundig, dass die von Italien errichteten Albanien-Zentren nie in Betrieb gehen werden. Die Albanien-Strategie der rechten Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sei gescheitert, sagte Renzi.