Am Neusiedler See kehrt der Sommer zurück

An zwei Wochenenden lädt der Hafen 2 in Weiden am See unter dem Motto „LOS-Surfen und LOS-Segeln“ ein. Vergnügen für die ganze Familie verspricht das Festival am 26. und 27. April auf dem Podo-Beach in Podersdorf. „Saturday Night Fever – 70er-Party“ in Mörbisch sowie das LakeSound-Festival am Neuen Strand in Breitenbrunn mit Crowdfleckerl und Headliner Der Nino aus Wien. Im Seebad Rust eröffnet das Restaurant „Niki am Hafen“.