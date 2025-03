Tödliche Horror-Schüsse bei Hochzeitsfeier

Es gibt wohl jede Menge Zeugen

Die Ermittlungen stünden noch ganz am Anfang, führte der Sprecher weiter aus. Das zunächst abgesperrte Areal sei mittlerweile wieder frei. Die Mordkommission ermittele, zunächst müsse eine Vielzahl an Zeugen vernommen werden. Der Verdächtige stellte sich nach Polizeiangaben am frühen Montagmorgen den Behörden in Frankreich – in welchem Ort genau, wollte der Sprecher zunächst nicht sagen.