Eine Riesen-Geschichte mit einem kleinem Anhängsel

Das Stift Wilten – zweifellos eines der historisch bedeutendsten Bauten Innsbrucks. Der Sage nach gegründet vom reuigen Riesen Haymon, der nach einem Mord Gutes tun wollte. Noch im Schatten der Wintermorgensonne des Stiftes Wilten prangt ebenfalls ein historisches Gebäude, das auch Gutes tun will – allerdings im kulinarischen Bereich. Das Gasthaus „Riese Haymon“ hat natürlich auch Historie, wie mit der eingemauerten Kanonenkugel vom Tiroler Freiheitskampf in der Fassade zu sehen ist (Foto). Es ist zweifellos eines der ältesten in Innsbruck, wie so oft fehlen allerdings die historischen Quellen. Man sagt, dass seit Mitte des 19. Jahrhunderts in dem Jahrhunderte alten Ansitz Augenweidstein ein Gasthaus existiert.