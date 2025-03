Innerpolitische Krise in Israel spitzt sich zu

Netanyahu kam in Untersuchung nicht gut weg

In einer Untersuchung des Inlandsgeheimdiensts Shin Bet über Fehler, die das Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober 2023 ermöglicht hatten, war der Regierungschef Benjamin Netanyahu nicht gut weggekommen. Zudem ermittelt der Dienst zu mutmaßlich illegalen Beziehungen von Vertrauten Netanyahus zu Katar. Das Land gehört zwar zu den Unterhändlern bei indirekten Gesprächen mit der Hamas, gilt aber auch als Unterstützer der Terrororganisation.