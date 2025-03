Erste Verurteilung um Coup mit Cannabis-Garteln!

Vor fünf Jahren blühte in Kärnten viel Hanf – zumindest auf dem Papier. Denn eine Gruppe junger Unternehmer, die sich zuvor bereits beim Krypto-Pyramidenspiel EXW versuchten, lockte Anleger mit hohen Renditen für den Anbau von (legalem) Cannabis. Daraus wurde allerdings nichts: Das Geld scheint weg zu sein. Nun begann der erste Prozess gegen My First Plant.