Dealer horteten Waffen und Bargeld: Festnahme!

Von Kokain bis Waffen

Beim Zugriff vergangenen Montag kamen Spürhunde in den Wohnungen der Verdächtigen zum Einsatz. Gefunden wurden dabei mehrere Kilogramm Kokain, Cannabisprodukte, XTC-Tabletten sowie andere Drogen. Nicht nur das, die Dealer hatten auch Bargeld und Waffen gehortet. In der Wohnung des Haupttäters im Bezirk Mattersburg fanden die Beamten fast 100.000 Euro in bar – offenbar die „Einnahmen“ von den illegalen Geschäften. Weiters wurden in den Wohnungen Faustfeuerwaffen und Messer entdeckt.