Waldviertels Paradewirte tischen wieder groß auf

Zwei Termine vor dem Sommer

Vor dem Sommer gibt es zwei Termine: Auf das Erdäpfelfeld wird bei Vollmond am 11. Juni vor die Waldschenke Schreiber in Kurzschwarza im Bezirk Gmünd von Doris Schreiber und dem Litschau-Dorfwirt Klaus Hölzl geladen. In der herrlichen Kulisse des Allentsteiger Stadtsees begrüßt Ausnahmegastronom Stefan Ho, der sich „brutal der Region verschrieben hat“, die Gäste. Ihm zur Seite steht Petra Zlabinger Chefin der Kaminstube in Schwarzenau, die nicht nur die Niederösterreichische Wirtshauskultur hohch hält, sondern auch echtes „Slowfood“ in Form von Schnecken aus eigener Zucht auf die Karte bringt. Sie laden am 15. Juli zum Steg des Sees.