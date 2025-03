Luxusvilla auf Sardinien erstaunt mit Rekordpreis

Berlusconi-Villa ist zu haben

Die Erben Berlusconis wollen sich im Übrigen inzwischen von der Luxusresidenz ihres Vaters trennen. Leisten können wird sie sich jedoch kaum jemand. So liegt der Preis laut Medienangaben bei 500 Millionen Euro – und damit doppelt so hoch wie noch bei einer Schätzung aus dem Jahr 2021. Dafür wird dort wohl alles geboten, was das Herz begehrt.