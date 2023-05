Italien: Wie Bruchbude um 1 Euro zu Traumhaus wird

Mit einer national angelegten Offensive will Italien verlassene Orte beleben. Dafür gibt es Tausende heruntergekommene Häuser und Wohnungen um einen symbolischen Euro unter anderem in der Toskana, auf Sardinien und Sizilien - und das auch für Ausländer. Wir zeigen, wo die Fallen liegen und wie trotzdem eine schmucke Unterkunft in „Bella Italia“ entstehen kann.