„25 Jahre links-linke Politik in Wien sind genug“

Vor rund 500 Sympathisanten legte Mahrer in seiner 40-minütigen Rede den Fokus auf die Themen Sicherheit, Integration, Bildung und Gesundheit. Das wären „die zentralen Herausforderungen in dieser Stadt“. Heftige Attacken setzte es wie gewohnt gegen SPÖ, NEOS und Grüne. „Die Verantwortung für diese Missstände in Wien trägt die SPÖ. Eine SPÖ, die amtsmüde ist“, so Mahrer. Für nach der Wahl bietet man sich den Roten jedoch als Koalitionspartner an.