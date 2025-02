Mahrer: „Für mich gilt die Unschuldsvermutung“

Gut. Die ÖVP ist seit beinahe 40 Jahren in der Bundesregierung, hat immer wieder die Integrationsagenden innegehabt und mitverantwortet. Wieso ist die SPÖ Wien schuld am Integrationsdesaster?

Für die Umsetzung der Integrationsmaßnahmen ist Wien zuständig ist. Wien ist zum Sozial- und Kriminalitätsmagneten geworden, weil Wien entgegen dem Sozialhilfegrundsatzgesetz das Dreifache an Sozialleistungen für abgelehnte Asylwerber zahlt im Vergleich zu den Bundesländern rund um Wien. Die Stadtregierung ist dafür verantwortlich, dass es in Wien in der Zwischenzeit abgeschottete Communitys gibt. Und dafür, dass in der Schule jeder zweite Volksschüler nicht Deutsch kann. Die Systeme sind überfordert, wie man an den Containerklassen sieht, im Bildungsbereich allgemein, aber auch daran, dass die Wiener monatelang auf Untersuchungen und Operationen warten müssen.