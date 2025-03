Fakeshops im Web brechen Herzen treuer Fußballfans

Günstiger Thermomix lockt in teure Abofalle

Dass man von auffällig günstigen Angeboten besser die Finger lassen sollte, zeigt derzeit auch die „Thermomix-Falle“ in sozialen Netzwerken. Darin wird das Küchengerät um 2 Euro angeboten, wenn man an einer Umfrage teilnimmt. Statt eines günstigen Thermomix erwartet die Interessierten aber eine teure Abofalle.