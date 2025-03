Milla Jovovich: „Ich neige zu Untergangsfantasien“

Die zu Sowjetzeiten in Kiew geborene Jovovich spielte zwischen 2002 und 2016 unter anderem in sechs Verfilmungen der Videospielreihe „Resident Evil“ die Hauptrolle. Mit ihrem Ehemann und „Resident Evil“-Regisseur Paul W. S. Anderson drehte sie zuletzt das Science-Fiction-Abenteuer „In the Lost Lands“, das in einer nach einem globalen Krieg zerstörten Welt spielt.