Highlight der Woche: Die Klangschalen-Therapie

Die Welt der festen Nahrung ist mittlerweile weit entfernt. Der tägliche Tee und Suppen reichen vollkommen aus. Heute mache ich den „Spuck-Test“. Nein – kein Weit-spucken wie im Film Titanic. Leonardo DiCaprio ist Welten von mir und entfernt und eine Lady wie Kate Winslet schwirrt auch nicht um mich. Sieglinde riet uns in ein Glas Wasser zu spucken. So weit, so gut – und dann? Wenn der Speichel nach ein paar Minuten oben bleibt, ist der Darm in Ordnung.