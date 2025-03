Leona König und Klassik-Talente überraschten alle

Längst ist die Schirmherrin der „Goldenen Note“, Leona König, selbst ein Star in Diensten des ORF. Sie stellt sich dabei nie selbst in den Vordergrund, sondern lässt ausschließlich ihren Klassik-Talenten den Vortritt. So geschehen nun auch beim ersten großen Auftritt ihrer jungen Künstler im Ausland. Um ganz genau zu sein im Auditorio de Galicia, im spanischen Santiago de Compostela.