Wiener Gericht: Ex-IS-Anhängerin bleibt in U-Haft

Entscheidung für IS als Jugendliche

Evelyn T. schloss sich als Jugendliche dem IS an. Sie reiste nach Syrien und begann dort eine Beziehung mit einem IS-Anhänger. Im Mai 2017 brachte sie einen Buben zur Welt. „Ihr wurden aber bald die Augen geöffnet. Sie erkannte sehr rasch, dass sie einen Fehler gemacht hat“, betonte ihre Verteidigerin. Bereits am 1. November 2017 habe sich Evelyn T. freiwillig den alliierten Truppen ergeben, wie ihre Anwältin Mair unterstrich. Das sogenannte IS-Kalifat erlitt erst im Frühjahr 2019 die entscheidende Niederlage gegen eine von den USA geführte internationale Allianz.