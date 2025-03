Frühere IS-Anhängerinnen zurück in Österreich

Keine Österreicher mehr in Syrien

Nach Angaben des Außenministeriums sind nun die Justizbehörden am Zug. „Die Kosten der Rückholung werden den zurückgeholten Frauen weiterverrechnet“, hieß es weiter. „Laut derzeitigem Wissensstand sind damit keine österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger mehr in Lagern in Syrien.“