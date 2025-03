Ex-IS-Anhängerin in Haft: Was wird aus ihrem Sohn?

Siebenjähriger in Obhut der MA 11

Die 26-jährige Wienerin Evelyn T. sowie die Salzburgerin Maria G. waren am vergangenen Wochenende mitsamt ihren Kindern in einer Rückholaktion vom Außenministerium zurück nach Österreich gebracht worden. Evelyn T. und ihr Sohn befanden sich seit demselben Jahr im Internierungslager Camp Roj in Syrien. Der Siebenjährige dürfte nicht darauf vorbereitet gewesen sein, dass er bei der Ankunft in Österreich am Flughafen Wien-Schwechat von seiner Mutter getrennt wird. Der Bub wurde noch am Flughafen der MA 11 übergeben, seine Mutter ließ sich widerstandslos festnehmen – gegen sie bestand eine aufrechte Festnahmeanordnung.