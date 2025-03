Übermütig am Skikurs: Schüler stürzte vom Balkon

Die tschechische Schulklasse verbringt derzeit ihren Skikurs in Kärnten – untergebracht sind die Schülerinnen und Schüler in einem Gasthof in der Gemeinde Seeboden im Bezirk Spittal, sportlich betätigen sie sich im Skigebiet Goldeck. Und schon am ersten Abend des Schulausfluges passierte ein Unglück.