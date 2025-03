So präsentiert sich das Team Vorarlberg für 2025

Aber nicht nur in Sachen Sponsoren hat sich einiges getan. Neben Geismayr sind mit dem Iren Liam Crowley und dem Tiroler Emanuel Zangerl zwei weitere Neuzugänge an Bord. Und auch in der sportlichen Leitung ist im 27. Jahr des Bestehens des Team Vorarlberg kein Stein auf dem anderen geblieben. Neuer Sportdirektor ist Paul Renger, der bis zur Implosion des Team Felt Felbermayer in Wels unter Vertrag gestanden hatte. An seiner Seite: Moran Vermeulen, der 2024 noch selbst für die Rankweiler in die Pedale getreten hatte.