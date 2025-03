Neuer Chef verordnet Chipgigant Intel Radikalkur

Er habe bei einer Mitarbeiter-Versammlung anlässlich seiner Ernennung in der vergangenen Woche bereits angekündigt, dass der US-Konzern vor „schwierigen Entscheidungen“ stehe. Intel wollte sich weder zu diesem Thema äußern noch ein Interview mit Tan ermöglichen. Dessen Wagniskapitalfirma Walden Catalyst war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen. Bei Anlegern kamen die Pläne gut an. Die Aktien des früheren Vorzeige-Unternehmens stiegen im vorbörslichen Geschäft an der Wall Street um gut ein Prozent, nachdem sie in der vergangenen Woche als Reaktion auf Tans Ernennung bereits um gut 16 Prozent zugelegt hatten.