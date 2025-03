Kriselnder US-Chip-Riese Intel hat neuen Chef

TSMC will mit Partnern Auftragsfertigung übernehmen

Indes soll der taiwanesische Chip-Gigant TSMC Insidern zufolge mehreren US-Chipfirmen die gemeinsame Übernahme der Auftragsfertigung von Intel vorgeschlagen haben. TSMC habe bei AMD, Broadcom, Nvidia und Qualcomm vorgefühlt, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch. Den Plänen zufolge würde TSMC maximal 50 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen halten und die Halbleiter-Fertigung in die Hand nehmen. Die Gespräche seien aber noch in einem frühen Stadium.