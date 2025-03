Hier entsteht die Öko-Zukunft der Landwirtschaft

Wer an Hightech-Gründungen denkt, hat oft urbane Zentren im Kopf. Doch in unserem ,Village Tullnerfeld’ wächst ein Innovations-Ökosystem, das beweist – Zukunft entsteht auch auf dem Land. Wir unterstützen Ideen, die unsere Welt besser machen und Mutter Erde heilen. Das Dorf hat generell Zukunft“, versichert Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Über den Business-Inkubator Accent werden die Fühler sogar bis zur US-Uni Berkeley und das Forschungszentrum CERN in der Schweiz ausgestreckt.