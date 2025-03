Meinl-Reisinger: „Geht um Interessen Österreichs“

Wie bereits in der „Krone“ am Vortag wies Meinl-Reisinger auch in der „ZiB 2“ die Vorhaltungen der FPÖ, wonach sie bei ihrem jüngsten Besuch in der Ukraine „wie eine EU- oder NATO-Gesandte“ und nicht „wie die Außenministerin des immerwährend neutralen Österreichs“ aufgetreten sei, zurück.