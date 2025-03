Meinl-Reisinger reagiert auf Kickl: „Absurd“

„Kickls Verständnis von Neutralität völlig absurd“

Noch am Weg von der Ukraine zurück nach Österreich ließ die Ministerin per Sprecher wissen: „Wer die Ukraine im Kampf um Freiheit unterstützt, sichert den Frieden und stärkt die Sicherheit in Österreich. Kickls Verständnis von Neutralität ist völlig absurd und entspricht überhaupt nicht dem, was in der österreichischen Verfassung steht“, hieß es. „Allen ist klar, dass es bei der Reise nach Kiew um die europäische Sicherheit und damit das ureigene Interesse Österreichs geht.“