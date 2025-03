Neues Fortbildungspaket für Spitalsärzte

Lange Wartezeiten auf MRT- oder OP-Termine, ein Mangel an Hausärzten oder Fachärzte, die keine Patienten mehr annehmen können – die Unzufriedenheit mit dem Gesundheitssystem in Österreich wird oft beklagt. Im Burgenland setzt man hingegen alle Hebel in Bewegung, um in der Gesundheitsversorgung eine Vorzeigeregion zu werden. Initiativen, wie dem Gehaltspaket oder dem Stipendienmodell zeigen bereits Wirkung. Das Burgenland ist auf dem Arbeitsmarkt von Medizinern rege nachgefragt.