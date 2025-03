Mit Pkw Laterne gerammt: Auto überschlug sich

Ein schwerer Unfall hat sich in den frühen Sonntagmorgenstunden am Völkermarter Ring in Klagenfurt ereignet. Ein St. Veiter war gegen 7 Uhr dort mit seinem Auto unterwegs. Laut seinen Angaben bei der Polizei wurde er plötzlich von einem anderen Verkehrsteilnehmer überholt. Dabei erschrak der junge Lenker, verriss sein Auto und prallte mit dem Pkw gegen eine Verkehrseinrichtung. Das Auto überschlug sich und kam am Dach liegend zum Stillstand.