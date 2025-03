Vorarlberg wählt: Wo es besonders spannend wird

Mehrheitswahlrecht in 13 (Klein)-Gemeinden

Dem Vorarlberger Gemeindewahlgesetz gemäß wird am Sonntag nach drei verschiedenen Modi gewählt: In 13 (Klein-)Gemeinden – gleich vielen wie vor fünf Jahren – kommt das sogenannte Mehrheitswahlrecht zur Anwendung. Das bedeutet, dass in diesen Orten kein Wahlvorschlag abgegeben wurde und in den Wahlkabinen leere Stimmzettel aufliegen. Auf diese können die Wähler die Namen ihrer Wunschkandidaten eintragen. In 22 Gemeinden (2020: 18) treten eine oder mehrere (Partei-)Listen an, mangels Anmeldung aber kein Bürgermeister-Kandidat. In beiden Fällen gilt: Wo keine Direktwahl stattfindet, wird das Gemeindeoberhaupt von der neuen Gemeindevertretung gewählt. Die Möglichkeit der Bürgermeister-Direktwahl gibt es hingegen in knapp zwei Drittel der Kommunen, nämlich in 61 (2020: 65). Schafft bei der Direktwahl kein Kandidat die absolute Mehrheit, müssen die Wahlberechtigten in einer Stichwahl am 30. März erneut entscheiden.