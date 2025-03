Ritsch bleibt zweiter Wahlgang erspart

Viel Zeit, Geld und Mühen hatten Herausforderer Roland Frühstück und „seine“ ÖVP in den vergangenen Monaten investiert, um den Bürgermeistersessel der Landeshauptstadt zurückzuerobern. Am Ende jedoch schaffte es das Handball-Urgestein nicht in die ersehnte Verlängerung, in der schon so manches Team die Sensation geschafft hatte. Die Bregenzer Wählerschaft allerdings hielt sich nicht an den Matchplan. 50,94 Prozent erreichte der amtierende Bürgermeister Michael Ritsch (SPÖ) bei der Direktwahl, Frühstück kam lediglich auf 29,96 Prozent. Ebenfalls nichts zu holen gab es bei der Bürgermeisterdirektwahl für den Freiheitlichen Hubert Kinz, die Grüne Sandra Schoch und Michael Sagmeister (Neos).