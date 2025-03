Stärkt die Gemeinden!

Somit hat sich ein Trend weiter verfestigt, der bereits seit Längerem andauert: Es wird immer schwieriger, Bürgerinnen und Bürger für ein Amt auf kommunaler Ebene zu begeistern. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Das soziale Gefüge hat sich verändert, die Anforderungen an das Bürgermeisteramt sind insbesondere in den kleinen Gemeinden absurd hoch, die finanzielle Entschädigung steht in keinem Verhältnis zum Aufwand. Und der wichtigste Punkt: Die Gestaltungsmöglichkeiten sind kleiner geworden. Der Überschuss in der operativen Gebarung aller Vorarlberger Gemeinden ist von etwa 16 Prozent im Jahr 2022 auf rund vier Prozent gesunken. Was im Klartext heißt: Viele Kommunen im Ländle können gerade noch ihren laufenden Betrieb decken, manche nicht einmal das. Spielraum für Investitionen gibt es kaum.