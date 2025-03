Lustenau: Wiedl und Fitz in der Stichwahl

Bei den Wahlen in Österreichs größter Marktgemeinde ging es vor allem um eine Frage: Wer wird dem scheidenden Langzeitbürgermeister Kurt Fischer (ÖVP) nachfolgen? Beantwortet wird diese Frage aber erst in zwei Wochen bei der Stichwahl, in welche es neben Patrick Wiedl (ÖVP) auch der freiheitliche Spitzenkandidat Martin Fitz geschafft hat. Wiedl erhielt bei der Direktwahl 3482 Stimmen (36,66 Prozent), Fitz kam auf 2670 Stimmen (28,11 Prozent). Gewissermaßen zum tragischen Held der Wahl wurde Grünen-Spitzenkandidat Simon Vetter, der nur 15 Stimmen weniger einheimste als Fitz und seinen Traum vom Bürgermeisteramt begraben muss. Die Öko-Partei hatte den bekannten Unternehmer und Bio-Landwirt Ende vergangenen Jahres als Ass aus dem Ärmel gezogen – angesichts des respektablen Ergebnisses darf man trotz der verpassten Stichwahl von einem gelungenen Manöver sprechen. Wiedl geht nun als klarer Favorit in die Stichwahl, zumal davon auszugehen ist, dass die Vetter-Stimmen eher zu ihm als zum Blauen Fitz wechseln werden.