Tschann triumphiert in der Alpenstadt

Die Ausgangsposition für Simon Tschann (ÖVP) war denkbar schlecht: Erst wurde er in erster Instanz wegen Amtsmissbrauchs verurteilt, dann warf mit dem SPÖ-Landesvorsitzenden Mario Leiter auch noch sein Erzrivale den Handschuh in den Ring. Für den Roten war es der bereits dritte Anlauf, doch abermals blieb ihm der Bürgermeistersessel in Bludenz verwehrt. Dass er es nicht einmal in die Stichwahl schaffte, darf ruhig als kleine Sensation gewertet werden. Selbiges gilt für die Tatsache, dass Tschann bei der Direktwahl bereits im ersten Anlauf mit 50,6 Prozent der Stimmen sein Amt verteidigen konnte. Der freiheitliche Spitzenkandidat Joachim Weixlbaumer erreichte 11,7 Prozent, auf Ricardo Grießer von den Neos entfielen 3,4 Prozent der Stimmen.