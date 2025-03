Kampf dem Fake-Wein mit Etiketten wie Geldscheine

Mehr Sicherheit für Etiketten

„Wie erkenne ich ein Original?“ Diese Frage taucht mittlerweile öfters in der Branche auf. Zum Schutz der eigenen Marke setzt ein deutsches Unternehmen, auf das bereits Winzer auch aus dem Burgenland vertrauen, auf Wertzeichen ähnlich wie bei Banknoten. „Nicht nur die Anforderungen an Design und Gestaltung nehmen zu, auch der Bedarf an integrierten Sicherheitsmerkmalen für Etiketten wächst stetig. Hochwertige Weine sind zunehmend Ziel von Fälschungen. Herkömmliche Schutzmechanismen wie Druckprägungen reichen oftmals gar nicht aus“, erklärt die Leitung der Stiftung Leonhard Kurz & Co KG aus Stuttgart.