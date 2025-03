Antreten und Abtreten in Lech am Arlberg

Entspannter sieht die Lage der aktuelle Bürgermeister Gerhard Lucian von der „Liste Lech“. Was die Handelsflächen im GZ betreffe, so sei von Beginn an klar gewesen, dass „wir nicht irgendeine Lösung, sondern die beste Lösung wollen – das braucht eben seine Zeit.“ Die Gründung einer eigenen GmbH für die Lechwelten argumentiert Lucian mit einer „Professionalisierung des Veranstaltungsmanagements“. Stärken will Lucian den Ganzjahrestourismus und die Destination Lech als Tagungsort.