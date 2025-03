Kärntner Wirtschaft hat ihre Vertretung gewählt

Am 12. und 13. März hatten in Kärnten 38.670 Unternehmer die Möglichkeit, persönlich in einem von 47 Wahllokalen oder per Wahlkarte in ihrer jeweiligen Fachorganisation bzw. bei mehreren Gewerben Fachorganisationen (Fachgruppe, Innung, Gremium) zu wählen. Seit heute steht das Ergebnis fest: