Investition lohnt sich

Prognose: „1,1 Millionen Gäste bis Saisonschluss“

Kärnten
21.08.2025 18:00
Sommergäste nutzen auch in der warmen Jahreszeit die Bergbahninfrastruktur (im Bild ...
Sommergäste nutzen auch in der warmen Jahreszeit die Bergbahninfrastruktur (im Bild Heiligenblut) und neue Angebote.

Kärntens Bergbahnen sind auch im Sommerbetrieb beliebt. Investitionen in neue Angebote zeigen Wirkung. 

Heuer läuft die Sommersaison für die großen Kärntner Bergbahnen von 1. Mai bis 2. November. An die Frequenz in den Wintermonaten – da sind es über drei Millionen Wintersportler – kommt man zwar nicht heran, aber das Sommergeschäft ist ein wichtiger Posten für die Regionen.

Große Beliebtheit
„Wir gehen davon aus, dass wir bis Saisonschluss rund 1,1 Millionen Gäste begrüßen werden“, zeigt sich der Seilbahn-Fachgruppen-Obmann Josef Bogensperger zuversichtlich. Denn zur Halbzeit zeige sich, dass Flow-Trails für Mountainbiker, Spielplätze für junge Bergfreunde oder Sommerrodelbahnen zahlreiche Gäste angezogen haben.

„Einmal mehr zeigt sich, dass sich Investitionen in attraktive Erlebnisangebote lohnen“, betont Bogensperger. „Wir tragen wesentlich zur Attraktivität Kärntens als Sommer-Urlaubsland bei, besonders in der Vor- und Nachsaison.“ Besonders wichtig seien Allwetter-Angebote, wie der durchwachsene Juli eindrucksvoll gezeigt hat.

Der Juni war sehr gut, der Juli wetterbedingt durchwachsen und der August entwickelt sich großartig.

Josef Bogensperger, WKK-Obmann der Fachgruppe der Seilbahnen

Verschiedene Attraktionen
Repräsentativ für die vielfältigen Investitionen und Angebote ist der Sportberg Goldeck. Geschäftsführer Erki Zechmann rechnet für heuer sogar mit einem Gästeplus im Vergleich zum guten Vorjahr: „Ausschlaggebend dafür ist auch die Attraktivität unserer neuen Angebote: Kinderspielplatz bei der Seehütte, das Bergrestaurant Goldalm-Mountain Dining und die beiden neuen Erlebniswanderwege; die Mission Goldalm.“

Doch auch auf der Gerlitzen Alpe, dem Ankogel, in Heiligenblut, am Klippitztörl oder am Weißensee sind die Geschäftsführer der Bergbahnen mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden, erwarten einen weiteren starken Verlauf für die zweite Hälfte.

Wichtigkeit von Investitionen
Und der Vorstand der Bergbahnen Bad Kleinkirchheim, Hansjörg Pflauder, streicht ebenfalls hervor, wie wichtig Investitionen sind: „Bislang verzeichnen wir ein deutliches Plus bei den Sommergästen. Die Investitionen in die Erlebnisinfrastruktur rund um die Seilbahnen zeigen bereits klar ihre Wirkung.“

Felix Justich
Conference League
LIVE: Wolfsberger AC gegen Omonia Nikosia
Investition lohnt sich
Prognose: „1,1 Millionen Gäste bis Saisonschluss“
„Green Teams“
Wie Nachhaltigkeit in einem Spital umgesetzt wird
Trebesinger Speis
Bauern bilden einzigen Nahversorger in Gemeinde
„Neue Ära“
Multi-Gastronom übernimmt jetzt Villacher Brauhof
Folgen Sie uns auf