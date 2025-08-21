Prognose: „1,1 Millionen Gäste bis Saisonschluss“

Verschiedene Attraktionen

Repräsentativ für die vielfältigen Investitionen und Angebote ist der Sportberg Goldeck. Geschäftsführer Erki Zechmann rechnet für heuer sogar mit einem Gästeplus im Vergleich zum guten Vorjahr: „Ausschlaggebend dafür ist auch die Attraktivität unserer neuen Angebote: Kinderspielplatz bei der Seehütte, das Bergrestaurant Goldalm-Mountain Dining und die beiden neuen Erlebniswanderwege; die Mission Goldalm.“