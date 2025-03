Fahrschüler stand unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch gegen 16 Uhr hielten Beamte der Bezirke Bludenz und Dornbirn im Zuge einer Schwerpunktaktion in Röthis ein Fahrschulauto an. Im Laufe der Amtshandlung erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrschüler unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte.