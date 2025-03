Seine Hunde führten Retter zu seiner Leiche!

Hackman, ein ehemaliger Marinesoldat, der für seine raue Stimme bekannt war, spielte in mehr als 80 Filmen sowie im Fernsehen und auf der Bühne während einer langen Karriere, die in den frühen 1960er-Jahren begann. Seine erste Oscar-Nominierung erhielt er für seine bahnbrechende Rolle als Bruder des Bankräubers Clyde Barrow in „Bonnie und Clyde“ 1967. Für seine Darstellung des Detektivs Popeye Doyle in „The French Connection“ erhielt er 1972 einen Oscar als bester Schauspieler, und 1993 gewann er einen Oscar für die beste Nebenrolle.