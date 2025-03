Hackman lebte noch eine Woche neben toter Frau

Betsy Arakawa soll am 11. Februar diverse Medikamente in einer Apotheke besorgt haben. Der letzte Zeitpunkt, an dem sie lebend gesehen wurde. Sie sei, so die Autopsie, dem Hantavirus-Pulmonale-Syndrom erlegen. Tests einer Kohlenmonoxidvergiftung verliefen hingegen negativ. Auch andere Ursachen wie eine Influenza oder Covid-19 können ausgeschlossen werden.