Iran: Gesprächsangebot von Trump ist nicht echt

„Wenn wir wissen, dass sie es nicht einhalten werden, welchen Sinn haben dann Verhandlungen? Daher ist die Einladung zu Verhandlungen ... eine Täuschung der öffentlichen Meinung“, sagte er. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor gesagt, Khamenei einen Brief geschickt zu haben. In diesem habe er nicht nur Gespräche vorgeschlagen, sondern auch gewarnt, „dass es zwei Möglichkeiten gibt, mit dem Iran umzugehen: militärisch oder man schließt einen Deal ab“, der die dortige Regierung daran hindere, in den Besitz von Atomwaffen zu gelangen.