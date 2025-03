Trump stürzte Grönlands Premier ins Verderben

Dem erst 33 Jahre alten Demokraatit-Chef Jens-Frederik Nielsen wird es nun zufallen, sich an der Bildung der nächsten grönländischen Regierung zu versuchen. Der ehemalige Badminton-Profi kündigte an, seine Hand in Richtung aller weiteren Parteien auszustrecken – auch zur Naleraq. Dass sich die beiden Wahlgewinner am Ende auch in einer Koalition zusammenfinden könnten, gilt eher als unwahrscheinlich. Zu unterschiedlich sind die Positionen gegenüber Donald Trump. Der hat es mit seiner aggressiven Rhetorik zwar nicht geschafft hat, seinen Wunschkandidaten Pele Broberg an die Spitze zu hieven. Für mächtig viel Unruhe in einem anderen Land hat es aber einmal mehr gereicht.