Fisch für Stimmen: So skurril lief Grönlandwahl ab

Nach Blizzards, die jeden Schritt zum Kraftakt werden ließen, minus 15 Grad Celsius und akutem Glatteis am Wochenende zeigt sich das arktische Wetter am Dienstag von seiner schönsten Seite. Die Schneewechten, die sich in den vergangenen Tagen aufgetürmt haben, schmelzen bei leichten Plusgraden im Zeitraffer dahin. Keine einzige Wolke trübt den Polarhimmel, die Sonne lässt die driftenden Eisberge im Fjord in jenem Gletscherblau leuchten, das man sonst nur aus Prospekten kennt. Dementsprechend hoch dürfte die Wahlbeteiligung ausfallen.