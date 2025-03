Handy-Verbot

Dennoch: Unsere dringendsten Probleme sind Handys während der Schulzeit eher nicht. Für den neuen Minister gilt es gleich mehrere Mammutaufgaben zu lösen. Seit Jahren liegen im Bildungssystem heiße Eisen wie mangelnde Deutschkenntnisse oder Personalmangel herum. Packt Christoph Wiederkehr diese tatsächlich an, steht fest: So geringen Widerstand wie hier wird es in anderen Fällen nicht geben.