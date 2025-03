Grüne gibt sich als Sozialdemokratin aus

Was das Werbesujet noch zeigt: Die Grünen-Chefin dient sich – wenig subtil – den echten Sozialdemokraten als zukünftige Partnerin in der Stadtregierung an. Das Koalitions-Liebäugeln mit der SPÖ fällt wohl in die Kategorie politische Frühlingsgefühle. Und könnte Eifersuchtsszenen bei den Neos auslösen, die aktuell mit den Sozialdemokraten liiert sind – und auch bei jeder Gelegenheit die vielen Schnittmengen mit der SPÖ betonen.