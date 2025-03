iPhone 16e: Wie gut ist Apples „Einsteigermodell“?

Es ist angenehm kompakt, das neue Einsteiger-iPhone – 6,1 Zoll Diagonale, so wie beim iPhone 16, damit passt es gut in die Hosentasche und lässt sich vernünftig mit einer Hand bedienen. Mit 2532 mal 1170 Pixeln Auflösung und OLED-Technik inklusive Dolby-Vision-HDR bietet es obendrein eine sehr gute Displayqualität – allerdings „nur“ mit maximal 60 Hertz, während viele Konkurrenten in dieser Preisklasse bis zu 120 bieten. Auch bei einigen anderen Komponenten wird gespart.