Kontrolle verloren | Kontrolle gewinnen

Kontrolle gewinnen. Dass so viel versäumt wurde – das kann man nun nicht Magnus Brunner vorwerfen, der erst seit ein paar Monaten in diesem Amt ist. Zu hoffen bleibt, dass er nun tatsächlich einen Durchbruch, von dem er im „Krone“-Interview spricht, schafft. Die Vorzeichen dafür stehen vermutlich weit günstiger als in den vergangenen Jahren: Die Erkenntnis, die Kontrolle verloren zu haben setzt sich bei immer größeren Teilen der Bevölkerung durch – aber endlich auch bei immer größeren Teilen der Politik. Wir erleben es ja eben in Österreich, wo deutliche Verschärfungen auch von der SPÖ und den Neos mitgetragen werden. Aber auch Deutschland nimmt endgültig Abschied von der „Wir schaffen das“-Mentalität. Entscheidend wird bei allen angekündigten Maßnahmen aber sein, dass man – um bei der Wortklauberei zu bleiben – den Menschen nicht nur das GEFÜHL zurückgibt, dass wir wieder Kontrolle über das haben, was in Europa geschieht. Sondern dass das auch wirklich geschieht, dass wir wirklich wieder die Kontrolle GEWINNEN.