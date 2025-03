„Lärmende Kinder“ sollen Unesco-Welterbe werden

Brauchtum im Unterricht

In der Volksschule wurden den Kindern in speziellen Unterrichtseinheiten Ablauf und Sinn des uralten Hirten- und Heischebrauches wieder näher gebracht, die alten Georgisprüche einstudiert. Besonders das Hörnerblasen will gelernt sein, denn es ist gar nicht so einfach, den alten Instrumenten einen Ton zu entlocken.