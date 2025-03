Zwei Halbwissende lassen die Gerüchteküche brodeln

„Seit Social Media und dem Vormarsch der KI verschwimmen die Grenzen von Realität und Fantasie. Man weiß schon gar nimmer, was man glauben kann und was nicht“, seufzen die beiden. Und weil Gerüchte sich in der Regel ohnehin verselbstständigen, streuen sie in ihrem neuen Programm „Hörensagen“ gleich selbst welche übereinander. „Flos Behauptung, dass meine Frau und ich ein Kind erwarten, ist aber völliger Blödsinn, auch wenn mir die Leute nach der Vorstellung gratulieren!“, schwört Wisch und verrät, dass er mit seinem geschwätzigen Bühnenkollegen unter anderem am 4. April in Eisenstadt sowie am 6. April und 10. Mai in Güssing gastiert.