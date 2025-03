Tichanowskaja: „Wir brauchen Euch, Europa!“

„Eines Tages werden wir den rechtmäßigen Platz in diesem Haus einnehmen!“ Das gelte auch für die Ukraine, zeigte sie sich zuversichtlich, dass es gelingen werde, „aus dem Schatten eines gefräßigen Riesens“ herauszutreten. Auch in Ländern wie Georgien, Moldau oder Rumänien herrsche Sorge: „Sollen wir dem Riesen geopfert werden, in der Hoffnung, dass sein Hunger damit gestillt ist? Aber der Hunger eines Empires wird nie gestillt.“